Проверки и справка ВПЛ: Правозащитница напомнила о дискриминации переселенцев

В Украине переселенцы вынуждены терпеть дискриминацию, связанную с обязательным оформлением справки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проверками и лишением их соцвыплат и пенсий. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Мы три года президентства Петра Порошенко слышали обещания ослабления [проверок ВПЛ]. На самом деле за этот период количество ВПЛ уменьшалось, потому что люди не могли получать пенсию, были вынуждены возвращаться назад. Фактически этот период запомнился переселенцам тем, что к справке переселенца привязаны свыше 11 необходимых услуг – начиная с возможности отдать ребенка в детсад и школу и заканчивая пенсией», – говорит она.

Правозащитница акцентировала, что для ВПЛ справка переселенца дает доступ к административным услугам, которые должны быть и так доступными любому гражданину Украины просто потому что он – гражданин Украины, а больше всего от такой дискриминации и проверок страдают пенсионеры.

«Больше всех норма в 60 дней волнует пенсионеров, лиц, которые лишены возможности в нормальном режиме оформлять свои пенсии. Более того, по существующим процедурам люди не только лишены возможности получать пенсии без дискриминационной формы, но им и не возвращают долги за предыдущие периоды», – подчеркнула Вершинина.

«Если норма в 60 дней будет изменена, например, на проверку раз в год, то дискриминационная система станет немного лучше, немного либеральнее, но все еще дискриминационной системой. Мы должны помнить, что переселенцы – это не беженцы. Мы не пришли сюда из другой страны просить о какой-то помощи. Мы граждане этой страны, у нас есть паспорт этой страны, мы платили налоги этой стране. Соответственно, доступ к административным услугам не должен для нас зависеть от наличия справки ВПЛ», – продолжила эксперт.

По ее мнению, справка ВПЛ должна влиять исключительно на получение адресной помощи переселенцами. «Если бы так было, то эта норма о 60 днях никого бы не волновала. Люди бы знали, что, если они нарушают норму в 60 дней [пребывания на неподконтрольной украинским властям территории], они отвечают за это исключительно адресной помощью по переселению», – отмечает Вершинина.

«Сейчас же люди теряют пенсии, теряют принадлежащие им выплаты, и даже когда они их восстанавливают, начинают получать их с дня восстановления, а не за предыдущие периоды. Мы искренне приветствуем, что президент поднял эти вопросы. Мы благодарны, что он держит в фокусе проблемы переселенцев, и надеемся, что новая Верховная Рада, новый Офис президента будут более дружелюбными к переселенцам и преодолеют эту дискриминационную систему», – резюмировала правозащитница.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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