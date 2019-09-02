«Шахтер» разгромил «Олимпик»

В 6-м туре Премьер-лиги ФК «Шахтер» встречался с ФК «Олимпик». «Горняки» единолично лидируют в чемпионате, одержав на старте 5 побед и имея максимум очков (15). «Олимпийцы» замыкают турнирную таблицу, набрав всего 1 балл в 5 играх, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Дебют поединка не изобиловал опасными моментами, однако даже в такой ситуации подопечные Луиша Каштру нашли свой шанс: Исмаили здорово прорвался по флангу и прострелил в штрафную, защитник хозяев не сумел выбить мяч, а Жуниор Мораес был первым на отскоке и переиграл Альими – 0:1. Футболисты «Шахтера» продолжали владеть мячом и полностью контролировать события, постепенно наращивая скорости и нагнетая обстановку у ворот соперника. И если в первой попытке, после очередного кросса Исмаили слева, Манор Соломон пробил мимо цели, то на последней минуте тайма израильтянин уверенно реализовал выход один на один: обыграл голкипера и вколотил под перекладину – 0:2.

На старте второго тайма включился на полную Марлос – Бетим спас «Олимпик» после удара хавбека «горняков» с нескольких метров. В ответ Андрей Пятов потянул выстрел Матара с острого угла. А на 60-й минуте счет уже был крупным: Мораес «обокрал» Цымбалюка и отпасовал в штрафную на Марлоса, который уложил мяч под самую штангу – 0:3. Тут же Тете едва не выскочил один на один – голкипер был первым на мяче, а Политыло издали проверил Пятова – вновь спокойная игра вратаря. Луиш Каштру освежил команду заменами, выпустив Виктора Коваленко, Валерия Бондаря и Маркиньоса Сиприано, и концовка осталась за «оранжево-черными»: Марлос крутанул под перекладину – очередной сейв Альими, и тут же Жуниор Мораес замкнул разыгранный угловой, оформил дубль и установил окончательный счет!

4:0 – «Шахтер» не оставляет шансов «Олимпику» и доводит свою серию без поражений до 35 матчей.

Следующий поединок «горняки» проведут 14 сентября с «Зарей». Встреча на ОСК «Металлист» начнется в 17:00.

«Олимпик» (Донецк) – «Шахтер» (Донецк) – 0:4 (0:2)

Киев, стадион «Динамо» имени В. Лобановского, 4 500 зрителей.

Голы: 0:1 Мораес (13), 0:2 Соломон (45+2), 0:3 Марлос (60), 0:4 Мораес (80).

«Шахтер»: Пятов, Исмаили (Сиприано, 79), Матвиенко, Кривцов (Бондарь, 68), Болбат, Степаненко (к) (Коваленко, 62), Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тете, Мораес.

«Олимпик»: Халими, Цымбалюк, Зотько, Вантух (Ксенз, 45), Завийский, Политыло, Пасич, Фабиньо (Пасич, 35), Салу, Тейшейра, Диэйе (Чарльз, 76).