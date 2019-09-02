Зеленский обсудил с президентом Литвы конфликт на Донбассе

В Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в воскресенье, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Литвы и подчеркнули важность его углубления.

«Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках Нормандского формата. Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. А глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса», – говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз и активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

«Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве», – сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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