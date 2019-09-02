Как защитить жилье от рейдеров: Советы экспертов

Хотя власти еще несколько лет назад открыли госреестры, простые украинцы до сих пор не знают, как правильно защитить недвижимость от рейдерства. А ухо надо держать востро, ведь «черные» нотариусы и регистраторы совершенствуют схемы, и правоохранители не устают накрывать их с поличным. На днях СБУ в ходе спецоперации задержала семерых человек, из них двое адвокатов и один экс-руководитель органов юстиции Киева. Они незаконно завладели земучастками и недвижимостью на 1,5 млрд грн, пишет «Сегодня».

Журналисты выяснили, какие сервисы можно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры.

Зачастую рейдерские захваты жилья происходят с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа.

«Некий гражданин приходит к нотариусу, скажем, с поддельным решением суда. По закону нотариус не должен проверять легальность документов, а может просто удостовериться, что все оформлено правильно. После вносится изменение в реестр собственников», – поясняет экономист Иван Никитченко.

Недвижимость можно «отжать» и путем изменения характеристик объекта.

«В документы вносится информация, что дом якобы разрушен или реконструирован, из-за чего меняются характеристики. После в реестр вносится новый объект недвижимости, старый удаляется или остается в реестре как дублер, и на новый объект уже есть новый собственник», – уточняет Никитченко.

По его словам, незаконно завладеть имуществом можно и в случае наследственных дел, когда идет поиск родственников или они готовятся вступить в наследство: «По поддельным документам можно сделать серию смены владельцев или организовать шлейф судебных споров, после чего квартира продается невнимательному гражданину».

Добросовестные нотариусы сами перепроверяют информацию о недвижимости, но свои спецы в основном не задают вопросов.

«Есть случаи, когда нотариусы под предлогом утери или кражи е-ключей делают дубликаты, и тогда у мошенников могут незаконно входить в реестры с целью изменения данных по недвижимости», – говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

Эксперты рекомендуют украинцам отслеживать любой интерес посторонних касательно имущества. Как правило, под прицел черных брокеров и нотариусов попадают одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты, многодетные семьи, алкоголики и т. д.

«Злоумышленники могут расспрашивать соседей, дворников, консьержей об определенных квартирах, пытаться завязать близкое знакомство с владельцами и даже выкрасть правоустанавливающие документы. Эти тревожные звоночки надо четко фиксировать и обращаться за помощью в полицию, к юристам, активистам», – считает Никитченко.

Как отмечают эксперты, сейчас есть немало инструментов, которые помогают защитить права на недвижимость. Можно загрузить в любой из мессенджеров сервис Open Data Bot. Он позволяет при использовании идентификационного кода или паспортных данных посмотреть, какой недвижимостью владеет человек. После этого можно подписаться на уведомления об изменениях данных на недвижимость в реестрах. Ежемесячная рассылка бесплатна, ежедневная – платна. Также есть сервис «СМС-маяк», где на платной основе можно автоматически получать уведомления о смене владельцев в госреестрах и других регистрационных действиях. Еще можно воспользоваться и инструментами Минюста. К примеру, владельцы жилья могут обращаться к госрегистраторам с заявлением на запрет совершения регистрационных действий. Действует он 10 дней. Услуга должна быть бесплатной.