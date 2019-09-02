Зеленский провел переговоры с вице-президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 сентября, в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны встретился в Варшаве с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине», – говорится в сообщении.
Отмечается, что вице-президент США поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. При этом президент Украины заверил, что власть решительно настроена на трансформацию и борьбу с коррупцией.
«Мы должны не просто бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться», – заявил Зеленский.
Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с президентом Америки Дональдом Трампом.
Читайте также:
- Зеленский обсудил с президентом Литвы конфликт на Донбассе
- Зеленский пригласил Польшу участвовать в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма
- Макрон и Зеленский обсуждали встречу в Нормандском формате
- Встреча Зеленского и Трампа откладывается
Комментарии