Зеленский провел переговоры с вице-президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 сентября, в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны встретился в Варшаве с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-президент США поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. При этом президент Украины заверил, что власть решительно настроена на трансформацию и борьбу с коррупцией.

«Мы должны не просто бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться», – заявил Зеленский.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с президентом Америки Дональдом Трампом.

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