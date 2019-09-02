Россия возглавила Совбез ООН

Российская делегация будет председательствовать в Совете безопасности Организации объединенных наций в течение сентября. Об этом сообщает ООН в Twitter.

«На сентябрь председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ», - говорится в сообщении.

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip — United Nations (@UN) 1 сентября 2019 г.

В комментариях к твитту пользователи пишут негативные комментарии. Они указывают, что «террористическое государство Россия продолжает получать привилегии среди мировых политических структур, ведя войну с Западом» и «Россия должна быть отстранена от UN. Прецедент приостановления членства, несмотря на вето СБ ООН, был создан в 1974 году, когда южноафриканская делегация была отстранена от участия в работе ГА ООН за преступления апартеида».