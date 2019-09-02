Ситуация в пунктах пропуска утром 2 сентября: Проезда ожидали 200 авто

Сегодня утром, 2 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 28,5 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6747 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5705 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5510 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2368 человек и 580 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8240 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «8:33. Майорск в Донецк. 8:00 – заехали сразу в пост. 8:30 очередь от "нуля" до кпп Горловка».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Марина: «8:12. Еленовка, стали в 6:30, уже на "нуле". Сколько, не знаю, еду не я».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Oleg: «7:34. Октябрь открыт, в основной очереди примерно 25 авто»;

Oleg: «8:04. С 6:30 по 08:00 прошли Октябрь. Перед Пищевиком 27 авто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.