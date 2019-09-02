На Донетчине планируют реализовать проект по резервному водоснабжению

В Донецкой области планируют реализовать проект по резервному водоснабжению наиболее уязвимых населенных пунктов. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«Проект был разработан, но на сегодня мы пока не имеем под этот проект источников финансирования. Мы проработали эти вопросы с местными органами исполнительной власти, откорректировали те города, которые нуждаются в резервном источнике водоснабжения», – сказала она.

По ее словам, от этого проекта отказались в Волновахе, поскольку обеспечивают водоснабжение города из местных скважин. «Мы сосредоточились сейчас на создании резервных источников водоснабжения для Торецка, Марьинки, Красногоровки, Покровска и Мариуполя. До конца этого года у нас будет закончена разработка проектно-сметной документации для создания именно таких источников. Как только мы получим экспертный отчет на эти проекты, мы сможем искать источники финансирования на следующий год, чтобы реализовать эти проекты. Два года нам нужно будет, и мы создадим такие источники», – информирует Гусева.

Она сообщила, что выводы экспертов о качестве воды в подземных источниках некоторых населенных пунктов не позволяют быстро создать там резервные источники водоснабжения. «Выводы не позволяют нам очень быстрыми темпами реализовать эту программу. Так, в Авдеевке есть резервные источники водоснабжения – подземные источники, но когда лаборатории компании "Вода Донбасса" и Госпотребслужбы отобрали пробы воды из этих резервных источников, эти пробы не соответствуют нормативам, причем не только по химическим веществам, а и по токсичным», – рассказала замдиректора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации.

«Это значит, что для того, чтобы обеспечить Авдеевку или Торецк из этих подземных источников водоснабжением, нам нужно построить фильтровальную станцию, поставить там специальные очистные сооружения. На выходе мы получим стоимость такого строительства, на которое нужно 3-4 года, около 150 млн грн. Мы понимаем что, чтобы обеспечить резервным водоснабжением, например, Торецк, где сейчас проживают 20-23 тыс. человек, нам не позволят 150 млн грн потратить, поскольку еще непонятно, какой конечный результат мы получим», – пояснила Гусева.

Замдиректора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации проинформировала, что там, где нельзя использовать подземные источники в качестве резервного водоснабжения, будут строить новые водоводы, которые позволят обеспечить население централизованным водоснабжением.

Напомним, в Донецкой области остается не решенным на 100% вопрос водоснабжения региона. Система водоснабжения в области изношена почти на 70%. По мнению губернатора Донетчины Павла Кириленко, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение Донецкой области, необходимо модернизировать действующую систему, а также решить вопросы с долгами коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» и тарифами для населения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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