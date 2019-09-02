Зайцево и Новолуганское обстреляли из запрещенных калибров минометов, – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования продолжают грубо нарушать установленный режим «Тишина». Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия», – говорится в сообщении.

В штабе указывают, что НВФ совершили обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия в направлении населенных пунктов.

В частности, 1 сентября, в 17:01 в районе населенного пункта Зайцево (Северное) они применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17:20 ч. до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы 82-го калибра (15 мин).