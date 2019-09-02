Решать проблему пенсий переселенцев придется заново, – эксперт

В Украине в связи с избранием нового состава Верховной Рады и нового правительства принятие законопроекта №6692 о выплатах пенсий переселенцам без привязки к справке ВПЛ придется лоббировать заново. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Самым эффективным способом сейчас будет доработать этот проект. Возможно, внести в него какие-то правки, чтобы сделать его еще более совершенным и провести адвокационную кампанию для того, чтобы уже депутаты нового созыва зарегистрировали этот проект закона, заново пройти и получить позитивные отзывы от профильных комитетов [парламента]», – сказала она.

По ее словам, если новый состав Верховной Рады будет «более дружелюбным» к переселенцам и примет этот закон, то после этого нужно будет еще пройти вторую стадию. «К этому закону нужно будет еще утвердить соответствующие постановления Кабинета министров Украины. К сожалению, мы уже столкнулись с тем, что, когда мы добивались, чтобы Миграционная служба перестала проставлять штампы на справках ВПЛ, сложилась такая ситуация, когда был принят соответствующий закон и на полгода были заблокированы выплаты переселенцев, потому что Кабинет министров не принимал соответствующие постановления», – рассказала Вершинина.

«В этот раз мы должны действовать комплексно. Мы должны учитывать ошибки прошлых периодов, поэтому уже сейчас к этому проекту закона №6692 юристы и правозащитники разработали проекты постановлений Кабинета министров, и мы постоянно отсылаем их в профильные министерства, и говорим: "Смотрите, есть текст закона, который упростит жизнь переселенцам, есть проекты постановлений, пожалуйста, рассматривайте их комплексно"», – проинформировала правозащитница.

Она напомнила, что законопроектом №6692 предлагается внести три основных изменения в законодательство, касающееся прав переселенцев. «Первое изменение – пенсионные выплаты должны назначаться исключительно на основании электронного дела. Это упростит жизнь не только переселенцам, но и всем гражданам Украины, потому что завтра, не дай Бог, какой-то пенсионный фонд сгорит, или мы потеряем какой-то бумажный архив, люди столкнутся с такой же самой ситуацией, что и переселенцы. Сегодня электронные дела – это абсолютно доступная технология для Пенсионного фонда», – говорит Вершинина.

«Второе изменение – пенсии должны выплачиваться на основании обращения гражданина по месту проживания, и у гражданина не должны требовать справки ВПЛ или другие дополнительные документы, которые не требуют у других граждан Украины. И, безусловно, нужно внедрить механизм возврата тех пенсий, которые сейчас не выплачиваются», – добавила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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