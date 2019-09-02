ДонНУ в Виннице: Вуз-переселенец начал новый учебный год (Фото)

Донецкий национальный университет им. В. Стуса (перемещен в 2014 году из Донецка в Винницу) начал новый учебный год. Вуз-переселенец пятый год работает в Виннице. Ежегодно сюда приезжают студенты из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Переселенцы поступают сюда по упрощенной программе, и получают социальную стипендию.

В этом году Донецкий национальный университет им. В. Стуса примет 1,5 тыс. первокурсников. В Виннице вуз-переселенец за годы своей работы выпустил около 7 тыс. специалистов.

Первые годы основной частью студентов здесь были переселенцы. Сегодня из Донецкой и Луганской областей здесь лишь 10% студентов. Поток абитуриентов из Донбасса сократился из-за отдаленности и отсутствия жилья. У вуза нет своих общежитий, поэтому последние два года в Донецкий национальный университет чаще поступают абитуриенты из Винницкой области и ближайших регионов.

«Я выбрал факультет международных отношений, потому что он – перспективней, после него будет много возможностей», – отмечает житель Винницы Артем Шеремет.

По словам проректора ДонНУ Татьяны Нанорняк, сейчас в вузе обучаются студенты из 16 областей Украины, а также из неподконтрольного украинским властям Донбасса. Занятия проходят в помещении, в котором раньше располагался ювелирный завод «Кристалл». Раньше тут чеканили алмазы, а сегодня – грызут гранит науки.

«Примерно 70% профессорско-преподавательского состава с нами и продолжают работать здесь – в Виннице. Мы ожидали, что вот-вот закончится война и мы вернемся. Это был этап ожидания, но мы работали. Безусловно, нужно было учить и выпускать наших студентов, которые переехали вместе с нами», – рассказал ректор ДонНУ Роман Грынюк.

Несмотря на сложности, в университете подготовили программу развития и стратегический план до 2025 года. В первую очередь планируют строить общежития, которых вузу так не хватает. Участвовать в организации плана развития готовы и выпускники ДонНУ.

Напомним, вуз-переселенец Донецкий национальный университет им. В. Стуса был основан в 1937 году в Донецке. В 2014 году из-за боевых действий на Донбассе учебное учреждение переехало в Винницу. Сейчас в его составе 8 факультетов и один научно-учебный институт. Здесь учатся более 5 тыс. студентов. Вуз готовит 35 бакалаврских и 37 магистерских программ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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