Обстрел Водяного: НВФ обвинили в нежелании соблюдать режим прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли Водяное. Об этом сегодня, 2 сентября сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрел был произведен в период с 6:10 до 6.50. Огонь велся по направлению населенного пункта Ужовка (до переименования Ленинское) из минометов 82-го калибра (6 мин) и минометов 120-го калибра (18 мин).

«Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнении Минских договоренностей», – говорится в сообщении.