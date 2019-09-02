Сколько на самом деле зарабатывают украинцы и на сколько выросли зарплаты за полгода

Зарплаты украинцев продолжают расти, об этом говорят данные Госслужбы статистики. С начала года средние заработки наемных работников, которые трудятся официально, увеличились на 17%, достигнув в июне (последние данные) 10 783 грн. Но эксперты рынка труда говорят, что на самом деле заработки во многих отраслях больше, так как статистика не учитывает теневых зарплат, пишет «Сегодня».

Инфографика: «Сегодня»

Как видно из инфографики, каждый третий, работающий по найму, довольствуется относительно небольшой зарплатой в 6 000 грн (это без вычета налогов, составляющих почти 1 200 грн), каждый четвертый зарабатывает до 10 000 грн, каждый пятый имеет до 15 000 грн и каждый шестой – более 15 000 грн. На минимальную зарплату согласен трудиться лишь один работник из 15. По регионам картина отличается: самые высокие заработки традиционно в Киеве, здесь не только средняя зарплата почти в 1,5 раза выше средней по стране и равна 15 650 грн, но и тех, кто имеет в месяц 15 000 и более – почти 30%. Меньше всего платят на Кировоградщине – 8 574 грн/мес. По отраслям самые высокие заработки у финансистов – 18 107 грн, самые низкие в общепите и отельном бизнесе – 6 876 грн. Впрочем, Госстат предупреждает, что учитывает зарплаты только на предприятиях-юрлицах, насчитывающих более 10 чел., и не охватывает более мелкие фирмы и физлиц-предпринимателей. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин оценивает, что статистикой учтено менее половины трудоспособного населения, да и часть оформленных в штат работников получают не только зарплату, но и доплату в конвертах.

По оценке Минфина, доля теневой экономики в Украине составляет около 35% от реальной, поэтому, как утверждает Пендзин, к рассчитанной статистикой средней зарплате смело можно добавить те же 35%, или около 3 800 грн в конвертах.

«То есть среднестатистический работник получает ныне не 10 783 грн, а более 14 тыс. грн. Но доля "тени" высокая в малом и среднем бизнесе, и отсутствует в бюджетных структурах и на крупных частных предприятиях. Крупный бизнес стимулирует своих ценных сотрудников, например, выплатой дивидендов, которые в зарплатной статистике не учитываются», – уверен Пендзин.

С ним согласен и экономист Иван Никитченко, который говорит, что реальные зарплаты у тех, кто получает их в конверте, зависят от региона и сферы деятельности. Самая высокая доля «тени», доходящая до 2/3 заработанного и более – в строительстве, агросекторе, отельном бизнесе, торговле. Например, по статистике средняя зарплата в строительстве равна 9 208 грн, но в одной из стройкомпаний Киева нам сообщили, что каменщик, бетонщик, электрик зарабатывает до 30 000 грн в месяц, а даже подсобный рабочий – до 15 тыс. До 80-100% составляет теневая зарплата в рыночной торговле и мелком сервисе (ремонт быттехники, перевозка и сборка мебели на дому), где работники часто даже не оформлены.

Эксперты рынка труда в Украине говорят, что главное требование при выборе работы – привлекательная зарплата и бонусы. Как рассказала изданию HR-эксперт Rabota.ua Татьяна Пашкина, в мире это актуально для 60% соискателей места, а в Украине – для 79%, это первое место в Европе. Для сравнения: в Швеции размер заработка в первую очередь интересует лишь 40% соискателей.

«Удивляться не стоит, так как наша зарплата – самая низкая в странах Европы. Даже в Киеве она почти втрое ниже, чем средняя в ЕС (42 000 грн в пересчете). За последние полгода в Украине разрыв между ожиданиями работников и предложениями работодателей достиг рекордных 16% – это вдвое больше, чем в декабре 2018 г. Главные причины – влияние политики на экономику, отложенный спрос на смену места работы, рост тарифов, инфляция», – говорит Пашкина.

Пашкина отметила, что ежеквартально многие работодатели прибавляют по 500-800 грн своим сотрудникам, чтобы не заставить их искать новое место работы, и эта тенденция в 2019 году сохранится.