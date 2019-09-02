На блокпостах возле Мариуполя задержали шестерых человек, причастных к НВФ

За прошедшие сутки бойцы Нацгвардии задержали на блокпостах вблизи Мариуполя (Донецкая обл.) 6 граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных близ Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 2 женщин и 4 мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Они пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами.

В целом, за прошедшую неделю на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил гвардейцы задержали 9 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Правонарушителей передали сотрудникам полиции.