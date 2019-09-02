Сводка из зоны ООС за 1 сентября: Версии сторон конфликта

1 сентября незаконные вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибром 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в районе Зайцево – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибром 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибром 82 мм;

неподалеку хутора Вольный – применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие;

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потерь в результате обстрелов со стороны НВФ среди украинских военных не было.

С начала текущих суток НВФ дважды раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел:

неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб», – сообщили в пресс-центре.

В «ДНР» заявили, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны армии Украины составило 17 раз. Под обстрел попали поселки шахты им. Гагарина, шахты 6/7, Зайцево, Доломитное, Гольмовский на севере Горловки, а также Ясиноватая и село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, БМП, БТР, стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Голубовское. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».