Жители Краматорска жалуются на качество питьевой воды

В Краматорске качество питьевой воды во многом зависит от уровня изношенности водопроводных труб. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«Вода такого качества, что ее вообще нельзя потреблять. Мы покупаем ее, мы воду постоянно покупаем. А за что мы платим? Мы не пользуемся этой водой, а почему такие цены дорогие, я не знаю», – говорит жительница Краматорска Татьяна.

«Проблема с качеством воды есть. Я, как санитарный врач в прошлом, хочу сказать, что качество воды зависит не только от компании "Вода Донбасса" или наших водоканалов. Примерно на 60-70% качество воды зависит от внутренней разводки труб в наших домах. К сожалению, у нас очень много домов, хрущевок, которые построены очень давно и вся внутридомовая система водоснабжения уже давно не соответствует требованиям законодательства. Ее нужно менять», – комментирует замдиректора Департамента ЖКХ Донецкой ОГА.

«В каких-то домах, где созданы ОСМД, там за свои деньги ОСМД меняют эту систему. В домах коммунальной формы собственности, к сожалению, денег на это не хватает. Получается, что с фильтровальной станции, в частности в Краматорск подается вода, которая проходит лабораторный контроль и нормального качества, соответствующая всем требованиям санитарных норм, а потом берем эту воду уже у жителей – та же вода, которая прошла по водогонам, но бывает так, что у жителей эта вода уже не соответствует нормативам. Пока мы не изменим все внутридомовые системы, у нас будут такие проблемы», – пояснила Гусева.

Напомним, в Донецкой области остается не решенным на 100% вопрос водоснабжения региона. Система водоснабжения в области изношена почти на 70%. По мнению губернатора Донетчины Павла Кириленко, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение Донецкой области, необходимо модернизировать действующую систему, а также решить вопросы с долгами коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» и тарифами для населения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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