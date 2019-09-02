В «ЛНР» изъяли 15,5 тыс. пачек сигарет без «акцизов республики» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Изварино (Луганская обл.), расположенном вблизи границы с Россией, задержали автомобиль с партией сигарет. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что инцидент произошел 30 августа. «На грунтовой дороге в пос. Изварино на ул. Гоголя задержан автомобиль "Ниссан" под управлением жителя г. Молодогвардейска. В ходе осмотра в салоне указанного автомобиля обнаружены табачные изделия в количестве 15,5 тыс. пачек сигарет марки Marlboro, не оклеенные марками акцизного налога установленного образца ЛНР и без наличия документов, подтверждающих их происхождение», – говорится в сообщении.

«По результатам проверки табачные изделия в количестве 15,5 тыс. пачек сигарет, а также автомобиль "Ниссан" изъяты из незаконного оборота», – заявили в «прокуратуре».