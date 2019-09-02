Помощник Зеленского надеется на скорый обмен удерживаемыми лицами

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных», – сказал он.
«Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина – прим.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас», – отметил Ермак.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Москва и Киев обсуждали формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда «РИА Новости» Кирилла Вышинского. При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что незаконно удерживаемые в России украинцы – «не разменная монета», но украинские власти готовы выдать РФ арестованного в Украине руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на украинского политзаключенного Олега Сенцова. Позднее эта информация не подтвердилась. Обмен не состоялся.
Ранее сообщалось, что Россия может освободить незаконно удерживаемых в РФ украинцев 30 августа.
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