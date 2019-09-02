Мост у Станицы Луганской: НВФ укрепляют сооружения

Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 9:00, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ «Станица Луганская» и готова к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 незаконные вооруженные формирования инженерных работ по демонтажу не проводят, а осуществляют укрепление временного сооружения синего цвета с надписью «СЦКК» (кунг).

«Заметим, что в процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделениями Объединенных сил продолжается оборудование опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения. В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ», - отметили в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, НВФ вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской. И требуют допуска своих саперов на контролируемую правительством Украины часть моста.

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ, и утвердили график таких на текущую неделю. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

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