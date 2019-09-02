Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины от 02.09.2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

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