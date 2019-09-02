Треть классов – русскоязычные: В Славянске рассказали о нюансах школьного обучения (Фото)

В новом учебном году в школах Славянска (Донецкая обл.) будут учиться 11 200 учеников. Это на 300 школьников больше, чем в прошлом году. Об этом «Донецким новостям» рассказал начальник отдела образования Славянского городского совета Игорь Рублевский.

В городе работает 20 школ. Сформировано 436 классов, из них – 120 русскоязычных (28%) и 316, где обучение ведется на украинском языке (72%).

Также сегодня, 2 августа, впервые сели за парты 1 187 первоклассников (в прошлом году их было 1 211). Все 44 украиноязычных первых класса будут обучаться по программе «Новая украинская школа».

«С реализацией программы "Новая украинская школа" у нас все хорошо. Получили государственную субвенцию – в этом году около 1 мл грн на закупку парт, стульев, дидактики и всего необходимого. Город, по закону, софинансирует 30%. Но нам в прошлом году нужно было закупать парты со стульчиками для первоклашек. И госсубвенции плюс наших 30% нам не хватило, чтобы каждый ребенок имел персональный стол. Поэтому город профинансировал данный вопрос максимально, чтобы в этом году уже каждый ученик 2 класса имел парту и стульчик – новые, современные, антисколиозные», – рассказал завгоротделом.

По мнению Рублевского, сейчас реализация программы в школах идет успешно. «Понятно, что первый год были всякие моменты. Но самое основное то, что преподаватели, которые работают в начальных классах, прошли стопроцентное обучение», – отметил он.

Программа «Новая украинская школа» реализуется и в ОШ № 15. Как рассказала «Донецким новостям» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Ефремова, в этом учебном году в школе будут обучаться 853 ребенка.

«В прошлом году у нас было 4 первых класса, 120 человек. В этом году мы набрали в первые классы 83 ребенка. 3 первых класса мы наполнили согласно требованиям, которые выдвигает министерство – до 30 человек. Классные комнаты оборудованы согласно требованиям "Новой украинской школы"», – рассказывает Марина Ефремова.

По программе «Новая украинская школа» педагогический коллектив работает второй год. «Мы внедряем эту концепцию успешно. Учителя были подготовлены, прошли тренинги министерства. Они прошли обучение на курсах повышения квалификации, получили соответствующие сертификаты. Учителя перестроили свое сознание. Казалось, что трудно будет, когда учитель с таким достаточно большим стажем работы будет перестраиваться, но, к радости, мы таких трудностей не испытали. Настолько мобильно, органично вплелись все их методы, приемы, по-новому зазвучали какие-то забытые методики», – говорит замдиректора школы.

В ОШ №15 все набранные первые классы украиноязычные. «В прошлом году был один первый класс с русским языком обучения. В этом у нас первоклашки будут изучать русский язык как отдельный язык, он не будет языком обучения», – подытожила замдиректора ООШ №15.

Школьная линейка в ОШ № 15