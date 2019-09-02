В «ДНР» за выходные произошло два убийства

В «ДНР» за минувшие выходные зарегистрировали 25 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 1 факт причинения тяжких телесных повреждений и 2 грабежа. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что одно из убийств произошло в Донецке. «В Кировском районе Донецка задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве 63-летнего горожанина», – говорится в сообщении.
Также была задержана женщина, подозреваемая в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Снежного, которого доставили в одно из медучреждений города с ножевым ранением.
Подробности ЧП не сообщаются.
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