Вблизи КПВВ «Станица Луганская» начинают строительство моста

В Станице Луганской (Луганская обл.) начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с членами правительства заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть небольшие победы и достижения – демонтировали на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской», – сказал он.

Ранее в штабе ООС сообщили, что сегодня утром украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ «Станица Луганская» и готова к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста. Однако незаконные вооруженные формирования инженерных работ по демонтажу не проводили, а осуществляли укрепление своего временного сооружения.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

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