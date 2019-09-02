Вблизи КПВВ «Станица Луганская» начинают строительство моста

В Станице Луганской (Луганская обл.) начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с членами правительства заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Есть небольшие победы и достижения – демонтировали на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской», – сказал он.
Ранее в штабе ООС сообщили, что сегодня утром украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ «Станица Луганская» и готова к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста. Однако незаконные вооруженные формирования инженерных работ по демонтажу не проводили, а осуществляли укрепление своего временного сооружения.
Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.
Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.
Читайте также:
- Мост у Станицы Луганской: НВФ укрепляют сооружения
- Представители «ЛНР» хотят осмотреть часть моста у Станицы Луганской с украинской стороны
- У Станицы Луганской построят обходной мост (Фото)
- 24/7: Украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно
- НВФ «ЛНР» не выполнили обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, – ОБСЕ
- Возле моста у Станицы Луганской продолжается демонтаж фортификационного сооружения, – ЛугОВГА (Фото)
- Украинские проектировщики обследовали разрушенную часть моста у Станицы Луганской (Фото)
- Ремонт моста у Станицы Луганской: Продолжаются работы по очистке территории (Фото)
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали, как разбирают бывшие передовые позиции у Станицы Луганской
- Ремонт моста у Станицы Луганской: Создана рабочая группа и утвержден график на неделю
- НВФ имитируют демонтаж фортификаций у Станицы Луганской, – украинская сторона СЦКК
Комментарии