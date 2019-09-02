В фильме, который покажут на Венецианском фестивале, роли сыграли участники боевых действий на Донбассе

На 76-м Венецианском кинофестивале покажут новый фильм украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида». Картина участвует в конкурсной программе «Горизонты» – второй по значимости после основного конкурса. «Атлантида» – фильм о времени, когда война в Украине закончится, а те, кто воевал, вернутся домой и будут пытаться найти смысл жить заново, без войны, пишет TheБабель.

По словам режиссера, в фильме нет профессиональных актеров. «Это осознанное решение: я хотел снимать тех, кто действительно воевал. Это ведь видно по глазам и поведению. Это достоверно и не вызовет вопросов у зрителей, которые сами прошли войну. В фильме три актера. Главного героя сыграл Андрей Рымарук. Он служил в разведке, а сейчас работает в фонде "Повернись живим" и пока не может полноценно войти в мирную жизнь. У него есть жена и дети, но он все равно постоянно мотается на восток и больше времени проводит там, чем здесь. В главной женской роли – Людмила Билека, она была парамедиком, а потом создала тренинговый центр тактической медицины. Друг главного героя погибает в третьей сцене. Его сыграл Василий Антоняк, воевавший в "Айдаре". Мы снимали фильм в Мариуполе и окрестностях, и во всех эпизодических ролях – местные жители», – сказал Васянович.

По его словам, работали над фильмом полтора года, а закончили три месяца назад. Бюджет – 42 миллиона гривен, 21 из них выделило Госкино.

«В Украине будет прокат "Атлантиды", но сказать сложно когда. Сначала мы постараемся показать фильм на максимальном количестве фестивалей, потом будем думать, как сделать украинскую премьеру. Возможно, она будет на Одесском кинофестивале в следующем году, и тогда прокат пройдет в сентябре или октябре, возможно, раньше», – сказал режиссер.

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