Рост экономики и борьба с бедностью: Названы приоритеты нового правительства

За ближайшие 5 лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с членами правительства и президентом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Основные цели, которые поставлены перед правительством на следующие 5 лет, первое – это экономический рост. Мы поставили перед собой цель, чтобы экономика Украины в следующие 5 лет выросла минимум на 40%. Это очень амбициозная, но реалистичная задача. У нас есть для этого серьезная команда в Министерстве экономики, которая уже начала над этим работать», – сказал он.

«По нашим расчетам, это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили», – продолжил Гончарук.

По его словам, также в приоритетах нового правительства развитие инфраструктуры и связи. «24 тыс. км дорог нужно привести в нормальное состояние, чтобы их можно было бы эксплуатировать. Минимум 15 аэропортов, 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю страну качественным скоростным интернетом. Это также обязательно», – заявил премьер-министр.

«Преодоление бедности. Сейчас прожиточный минимум, который у нас задекларирован на бумаге, не соответствует тому, что в реальности. Очевидно, что за эти деньги человек не может нормально и достойно прожить, поэтому этот минимум должен быть пересмотрен. Человек должен быть обеспечен на этом минимальном уровне проживания. Составляющей этого задания являются тарифы. Это важная тема, которую постоянно поднимает президент. Мы это слышим, видим и сейчас думаем над тем, как скорее эту проблему решить. Цифры в платежках должны быть меньшими, и мы над этим работаем», – говорит Гончарук.

Глава правительства также назвал среди приоритетов – вопросы экологии и демографии. «Количество украинцев уменьшается и этот тренд нужно перебороть. В Украину должны начать возвращаться люди, украинцы должны рожать больше, чем умирать. Это стратегическая задача на следующие 5, а может и больше лет», – отметил премьер-министр.