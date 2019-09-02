На неподконтрольной Донетчине рядом с патрулем ОБСЕ прогремел взрыв

В неподконтрольных украинским властям Пикузах (до переименования – Коминтерново, Донецкая обл.) возле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прогремел взрыв. Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии.

«1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения. На месте также были трое вооруженных мужчин и два человека с камерами. В 12:20 члены патруля Миссии (трое из которых вышли из автомобилей, а двое находились в салоне) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м к юго-западу. Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты», – сказано в отчете.

Также сообщается, что члены патруля Миссии незамедлительно сели в автомобили и покинули это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуз.

«Находясь там, в период с 12:40 по 12:46 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ благополучно вернулась на свою базу в Мариуполе», – отметили в СММ ОБСЕ.