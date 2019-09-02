Сеанс невиданной щедрости: Дончане показали скидки на колбасу (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в «Первом республиканском супермаркете» проходит акция: снижена цена на колбасу «Русановская». Она стала дешевле на 45 копеек. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

Также опубликовано фото ценника со скидкой. Раньше колбаса стоила 250 руб. (94 грн. 69 коп. по курсу местного банка на 2.09.2019), после снижения цены – 249 руб. 55 коп.

В комментариях пользователи высмеивают «скидку».

Сергей: «Ну, хоть не дороже стало»;

Оксана: «Сеанс невиданной щедрости»;

Владислав: «Ооо, сейчас пенсионеры налетят(нет). Щедрость – она такая»;

Елена: «Круто»;

Руслан: «Это мощь».

При этом пользователь Каролина призывает вообще не покупать в этом магазине продукты.

«Там вообще страшно покупать. Не берите там ничего! Половина – просроченный товар», – написала она в комментарии.