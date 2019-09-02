Визит МВФ, бюджет и увольнения чиновников: Известны ближайшие планы Кабмина

В ближайшие две недели Кабинет министров Украины займется кадровыми вопросами и подготовкой своей программы работы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с членами правительства и президентом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В ближайшие две недели наш фокус на создании сильных команд в каждом министерстве. Это большая сложная задача, и она будет связана с оценкой эффективности того, что происходило. Мы очень внимательно посмотрим на то, какие задачи ставились перед государственными органами, и что удалось выполнить», – сказал он.

«Неэффективных государственных менеджеров или тех менеджеров, которые были связаны с прошлыми политическими силами, группами влияния, которые работали на свои интересы, а не на государственные, мы уволим очень оперативно», – продолжил Гончарук.

По его словам, среди других срочных задач правительства на ближайшие две недели – подготовка к визиту миссии МВФ и переговорам о транзите газа, а также подготовка государственного бюджета на 2020 год и к реформе управления активами – «большой приватизации».

«Запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, потому что идет зима и до сих пор отапливать космос – нам нужно что-то с этим сделать. Меньше тратить и меньше терять собственных денег на этом», – заявил премьер-министр.

Среди ближайших планов правительства также борьба с рейдерством. «Махинации в реестрах, и вся эта история с рейдерством должны уйти в прошлое навсегда. Это должно быть сделано срочно», – отметил Гончарук.

«До конца месяца мы работаем, как это предусмотрено законом, над программой работы правительства, которую мы должны презентовать парламенту. Там мы должны очень детально описать с показателями, сроками и оценками, как именно мы собираемся достичь наших целей. Эта программа сохранит общий курс на евроинтеграцию и евроатлантическую интеграцию, но особенность этой программы будет в том, что мы попробуем ее написать с помощью IT-инструмента», – резюмировал глава правительства.

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