Пограничники рассказали иностранцам, как будут эвакуировать мирных жителей в случае обстрела КПВВ (Фото)

Иностранные партнеры посетили КПВВ «Новотроицкое» в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Во время визита у делегатов, среди которых были представители Дании, Норвегии и Канады, возникало множество вопросов. Иностранцев в первую очередь интересовал вопрос безопасности. В частности, алгоритм действий военнослужащих Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил в случае атаки незаконных вооруженных формирований на контрольный пункт во время пребывания там гражданского населения.

Пограничники ознакомили международных партнеров со всеми аспектами контрольно-проверочных процедур и заверили в том, что безопасность гражданского населения является приоритетной задачей для военнослужащих-пограничников и, в случае обострения обстановки, они сделают все необходимое, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан.

При этом делегаты отметили, что крайне важно наладить устойчивое взаимодействие между военнослужащими разных стран в рамках обмена опытом. Также они отметили плодотворность международного сотрудничества и высокий профессионализм военных из состава Объединенных сил, которые готовы оперативно обеспечить спасение мирного населения в случае вражеских обстрелов.