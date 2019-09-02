Стало известно, когда подготовят госбюджет на 2020 год

Кабинет министров Украины должен представить Верховной Раде законопроект о государственном бюджете на 2020 год с учетом показателей экономического роста. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с членами правительства заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который должен иметь цель – стимулирование экономического роста. Срок – до 15 сентября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в ближайшие две недели Кабинет министров Украины займется кадровыми вопросами и подготовкой своей программы работы, которую до конца месяца должен представить на рассмотрение парламенту.

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