Наставник «Зари» стал лучшим тренером шестого тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги шестого тура украинской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

После уверенного старта в первенстве «Заря» пережила неприятное поражение от «Александрии» и вылет из Лиги Европы.

«Следует отдать должное тренерам луганчан, которые сумели сохранить боеспособность и моральный дух в коллективе», – отметили в УПЛ.

Матч против «Динамо» продемонстрировал это самым ярчайшим способом. Волевая ничья 2:2, добытая в нем, стала украшением тура. Поэтому, лауреатом шестого игрового дня в номинации «Тренер тура» УПЛ стал Виктор Скрипник.