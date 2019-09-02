Рынок земли: Зеленский назвал задачи и сроки принятия законопроекта

Кабинет министров Украины должен разработать и внести в парламент законопроект о рынке земли до 1 октября, а парламент – оперативно его принять. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 сентября, в ходе совещания с членами правительства заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения и аннулировать мораторий на продажу земли. Срок – до 1 октября 2019 года. Ответственные – Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов», – сказал он.

«Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю – это очень важно. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и в первую очередь – защиту интересов мелкого собственника. Принять закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения и аннулировать мораторий на продажу земли. Срок – до 1 декабря 2019 года», – заявил Зеленский.

Ответственными за принятие этого закона глава государства назвал спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и главу парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского. Наполнить земельный кадастр на 100% информацией о земельных участках должны до 1 января 2021 года.

Глава государства также поручил правительству до 15 сентября внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Как сообщалось ранее, в ближайшие две недели Кабинет министров Украины займется кадровыми вопросами и подготовкой своей программы работы, которую до конца месяца должен представить на рассмотрение парламенту.

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