В Ивано-Франковске прошел Shakhtar Talent Day (Фото)

31 августа на «Хет-трик Арене» в Ивано-Франковске состоялся Shakhtar Talent Day. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Отмечается, что в совместном мероприятии Shakhtar Social и клубной Академии приняли участие 96 мальчиков 2006-2007 годов рождения из Ивано-Франковска, Бурштына, Трускавца, Коломыи, Харькова, Рахова, Хмельницкого, Черновцов, Славянска, Львова, Дрогобыча, Ужгорода, Одессы, Луцка, Тернополя и других населенных пунктов страны.

Shakhtar Talent Day дает детям возможность проявить свои навыки в присутствии тренера-селекционера и осуществить мечту, получив приглашение в Академию «Шахтера».

«Тренироваться в Академии ФК "Шахтер", лучшей футбольной академии страны, – мечта многих ребят Украины. Мы создали Shakhtar Talent Day, чтобы дать возможность детям показать свои спортивные способности и пройти просмотр у скаутов "Шахтера". Для Академии клуба такое мероприятие – хорошая возможность найти юные таланты и, возможно, открыть будущих футбольных звезд», – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Мероприятие имеет четкий регламент: участники разделены на 6 групп по 16 человек и проводят ряд коротких матчей в формате «4 на 4», а на втором этапе составы формируются согласно набранным баллам. Призы от Shakhtar Social получили Денис Юриков, Назарий Белей, Тимур Коваль, Роман Клюфинский, Василий Довганич, Олег Горбатый, Андрей Омельчишин, Никита Филин, Максим Басараб и Орфей Тимченко, а также Никита Новгородский, юный футболист из Славянска, преодолевший самое дальнее расстояние.

Вне зависимости от набранных баллов и итоговых результатов, действия ребят оценивает тренер-селекционер Академии «горняков». По итогам Talent Day в Ивано-Франковске на просмотр будут приглашены 8 детей.

«Не первый раз участвую в подобном мероприятии, и с каждым годом талантов становится все больше. В Ивано-Франковске особенно широко представлены ребята из Западного региона страны. Мы взяли на заметку несколько детей, из них один-двое сто процентов попадут в "Шахтер" 2007 года рождения. Они пройдут просмотр, этап подготовки, а в октябре-ноябре планируем взять их на турнир. Считаю, что ребята готовы конкурировать и усилят нашу команду. Я доволен: кого нужно было увидеть, мы увидели. Считаю, Talent Day стоит проводить в каждом областном центре», – отмечает тренер-селекционер Академии ФК «Шахтер» Василий Попов.

Фото: пресс-служба ФК»Шахтер»

Ивано-Франковск – шестой город, где состоялся Shakhtar Talent Day. В 2018 году клуб организовал аналогичные мероприятия в Харькове, Львове, Мариуполе, Черновцах и Запорожье. Попавший в Академию благодаря Talent Day Максим Деркач в минувшем сезоне был одним из лидеров «Шахтера» U14, стал чемпионом Украины и лучшим нападающим сезона, а Николай Огарков из проекта «Давай, играй!» в Доброполье являлся основным защитником этой же «золотой» команды.