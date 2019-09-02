На Донбассе с начала года обстрелами повреждены 10 школ и 1 детсад, – ОБСЕ

С начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 10 школ и 1 детский сад. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном сегодня, 2 сентября.

«В Горловке команда СММ зафиксировала повреждения школы, возникшие в результате огня из крупнокалиберного пулемета, а в Золотом – повреждения школы вследствие огня из стрелкового оружия. С начала года, по наблюдениям Миссии, было повреждено 11 функционирующих учебных заведений Донецкой и Луганской областей: 10 школ и 1 детский сад», – говорится в отчете.

Также сообщается, что за период с 29 июля по 11 августа СММ зафиксировала около 2700 нарушений режима прекращения огня (по сравнению с более 6 тыс. таких нарушений за предыдущие 2 недели). «В среднем на протяжении отчетного периода каждый день было по 195 нарушений режима прекращения огня (по сравнению со средним дневным показателем в 720 нарушений режима прекращения огня в течение недели до 21 июля, когда вступило в силу заявление о подтверждении приверженности прекращению огня)», – отмечается в отчете.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях около 7 тысяч детей получили специальные дневники и раскраски, которые помогут им научиться безопасному поведению при обнаружении мин и взрывоопасных предметов (ВОП).

Как сообщалось ранее, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

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