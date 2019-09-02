В Госпогранслужбе намерены уменьшить очереди перед КПВВ

Обеспечение ритмичности пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе и минимизация очередей перед контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) остается приоритетом работы пограничников. Об этом во время рабочего визита в Луганскую область заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, сегодня, 2 сентября, передает пресс-служба ведомства.

По словам Дейнеко, «для этого есть достаточное количество обустроенных должным образом рабочих мест для инспекторов пограничной службы по проверке документов».

Так, глава пограничного ведомства проинспектировал Лисичанский пограничный отряд, действующий в составе Объединенных сил и подразделения отряда, которые расположены непосредственно на линии разграничения. В частности, он побывал в отделе пограничной службы «Станично-Луганское-2» и КПВВ «Станица Луганская».

Находясь на участке отдела пограничной службы «Золотое» Сергей Дейнеко также проинспектировал КПВВ «Золотое». «Мы и впредь должны поддерживать территорию контрольного пункта в надлежащем состоянии и в любой момент быть в готовности к пропуску лиц через линию разграничения в случае, когда оккупанты перестанут блокировать пропускные операции со своей стороны», – заявил он.

«В ходе работы в подразделениях Лисичанского отряда глава Госпогранслужбы неоднократно подчеркивал, что сохранение жизни и здоровья пограничников является приоритетом. При этом военнослужащие, несущие службу на линии разграничения, должны быть обеспечены всем необходимым, начиная от исправной бронированной техники – заканчивая средствами защиты и медикаментами», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, с 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях перешли на осенний режим работы.

Как сообщалось ранее, в подразделениях Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжается бессрочная акция «Стоп коррупция». Она имеет цель проинформировать посетителей о том, что все процедуры прохождения контроля бесплатные.

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