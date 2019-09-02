Ситуация в пунктах пропуска днем 2 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 2 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Александр: «10:11. Горловка в Донецк – перед КПП 30 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Андрей: «10:36. "Каргилл" в Украину: 24 льгота, 50 – основная»;
- Oleg: «12:43. Курахово, украинский пост, в Донецк, сразу на проверку»;
- Макс: «13:15. "Каргилл" на въезд в ДНР 15 льготы и 20 общей»;
- Сергей: «13:15. "Каргилл" в Украину льготы ноль. Основная 35».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Владимир: «10:36. Еленовка. Стал в 4:15. пропускать начали с 6. В 7 выехал из Еленовки. Из Новотроицка выехал в 9»;
- Александр: «13:28. Еленовка в Украину – 5 машин»;
- Denis: «13:59. 8 машин в Еленовке в сторону Волновахи».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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