На Донетчине в этом году пропали более полутысячи детей

На Донетчине полтысячи детей, пропавших в этом году, были найдены правоохранителями в течение суток. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«509 из 527 детей полицейские разыскали и вернули домой в первые часы после исчезновения. Сейчас все несовершеннолетние найдены, ни один из них не стал жертвой преступления», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что 96% от всех пропавших детей в Донецкой области были найдены в течение суток. Когда исчезает ребенок, полиция разворачивает алгоритм чрезвычайной ситуации и задействует максимальные силы.

«Среди первоочередных действий – экстренное оповещение, информирование СМИ, установление круга связей пропавшего ребенка. Полиция сотрудничает с общественными организациями по поиску детей и мобильным оператором, который рассылает приметы ребенка абонентам в районе, где он исчез», – отметили в полиции.

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