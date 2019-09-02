Кнут и пряник: Почему США могут пересмотреть военную помощь Украине

В отношении Украины Соединенные штаты Америки действуют методом кнута и пряника. Сначала были обещания о готовности списать кредиты, которые получала предыдущая власть, а сейчас говорят, в частности, о сокращении военной помощи. Такое мнение в комментарии высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Слово і Діло».

По его словам, с момента избрания президентом Украины Владимира Зеленского ключ победы действующего президента Америки Дональда Трампа на президентских выборах в США находится в Киеве.

«В США раскручивается информация о том, что [Джо] Байден выбил кредит для бывшей власти Украины в размере 1 млрд долл., которые лежат на оффшорных счетах, в обмен на уступки для себя», – подчеркнул Жданов.

Он уточнил, что если это так, то Байден вылетает из президентской гонки. Эксперт отметил, что Байден – единственный кандидат, который опережает Трампа почти на 8%. Он напомнил, что в сентябре стартует праймериз, партия выбирает кандидата от партии.

По его мнению, не исключено, что силы, которые стоят за Зеленским – представители демократической партии США. «Если Байден станет президентом США, а до этого времени Зеленский в Украине откроет рынок земли и начнет масштабную приватизацию государственного сектора – демократическая партия может зайти в Украину в качестве хозяина страны», – пояснил Жданов.

Он считает, что в РФ уже подыгрывают Трампу, что отслеживается в заявлениях о готовности предоставить 50% скидки на газ, только бы подписать газовые контракты для транзита в Европу.

«В Украине сейчас сильные позиции на международной арене. Если мы их правильно используем, сможем выдвигать свои суверенные требования», – резюмировал Олег Жданов.