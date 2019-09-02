В Украине с сентября будут строить дороги по европейским стандартам

В Украине с сентября 2019 года вступают в силу новые изменения в государственных строительных нормах проектирования дорог общего пользования, передает «ЛІГА. Закон».

Согласно данным Министерства регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, эти нормы вводят ряд важных изменений в обустройство безопасных и качественных трасс, таких как в Европе, и являются обязательными. Они были разработаны специалистами Государственного предприятия «ГосдорНИИ» («ДерждорНДІ») и распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне пределов населенных пунктов.

Новыми нормами введена возможность:

сужать крайние левые полосы на наибольших трассах и делать более безопасную остановочную полосу;

проектировать противоослепляющие экраны, а также шумовые полосы, помогающие водителям не засыпать за рулем.

Кроме того, эти нормы рекомендуют:

устраивать SOS-станции на трассах для первой помощи в случае разных чрезвычайных ситуаций;

делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники и тому подобное.

Также изменения коснулись дорожного покрытия. Предусматривается использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси.

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