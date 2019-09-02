Срок эксплуатации – 100 лет: В районе Сватово завершается ремонт моста

В районе Сватово (Попаснянский р-н, Луганская обл.) ускорили выполнение работ по капитальному ремонту Сватовского моста через реку Красная. На минувшей неделе закончился монтаж железобетонных балок на всех пролетах. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«На прошлой неделе закончился монтаж железобетонных балок на всех подготовленных пролетах. Все балки уже уложены. Монтаж осуществлялся двумя автокранами синхронно с берегов реки. Длина одной балки составит почти 17 метров, вес – 13 тонн. Следующий этап – армирование, подготовка к бетонированию, и непосредственно бетонирования», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий дал поручение до середины сентября отремонтировать мост через реку Красная в Сватово на автодороге госзначения Н-26 «Чугуев – Меловое», который был в аварийном состоянии, и обеспечить открытие дорожного движения по нему.

Как уточняется, новый мост будет отвечать современным нагрузкам. После монтажа всех балок будет положена бетонная монолитная плита и несколько слоев асфальтобетонного покрытия.

Длина моста составит 101 м, ширину строители «добавили». Общая ширина – 10 м, ширина проезжей части – 8 м, и по два тротуара с обеих сторон моста. Расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.

Сейчас строители работают ежедневно, без выходных

Следует напомнить, что Сватовский мост был построен в 60-е годы XX века. Сейчас он закрыт для движения транспорта, открыто только для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Луганской области введение в эксплуатацию Сватовского моста через реку Красная после капитального ремонта должно пройти до 15 октября. Сватовский мост имеет большое значение для экономики Сватовского района и Луганской области, поскольку он расположен на дороге государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» и объединяет две области – Харьковскую и Луганскую, а также районы Луганской области.

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