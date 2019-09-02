Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской бластях (График)

В Донецкой и Луганской областях, со 2 по 6 сентября, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, в Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 2 сентября – в Золотом (Попаснянский р-н), 3 сентября – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 4 сентября – в селе Светличное (Попаснянский р-н), 5 сентября – в поселке Нижнее (Попаснянский р-н), 6 сентября – в Катериновке (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 2,4 и 6 сентября – в Бахмуте (ул. Мира), 2, 5 сентября – в Авдеевке (ул. Коммунальная).

Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.