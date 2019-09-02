Хлебная корзина: Самый дешевый хлеб – на Луганщине, наиболее дорогой – в Киеве

В Украине по официальным данным, самая дешевая хлебная корзина – в Луганской области, где она стоила на конец июля 67 грн. А самая дорогая – в Киеве, цена которой на конец июля составляла 109 грн. Об этом сегодня, 2 сентября, на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, разница между самым дорогим и наиболее дешевым регионом составляет 42 грн, что говорит о проблемах.

«По практике Польши или Франции государственные структуры обратились бы ко всем производителям с запросами о предоставлении информации, на основании которых выяснили бы или это связано с объективными причинами, или с отсутствием конкуренции. Результатом стала бы или помощь производителю для снижения цены, либо штраф, в случае получения сверхприбыли», – пояснил Дорошенко.

Он отметил, что в Украине хлеб с каждым годом становится все менее доступным. Так, к примеру, обычная цена на белый хлеб в Польше составляет на 30% ниже его стоимости в украинской столице при заработной плате в 6 раз больше.

«И к концу года рост цен будет только продолжаться каждый месяц на 1-1,5%. Хотя и так за последний год стоимость хлебной корзины выросла на 23,5%», – отметил Дорошенко.

Он добавил, что в хлебную корзину, которая состоит из 3,5 кг хлеба, вошли по 1 кг белого хлеба из муки высшего сорта, белого хлеба из муки первого сорта, черного хлеба и полкило батона.

Пятерка самых дорогих регионов включает: Киев, где набор стоит 109 грн, Киевскую область – 88 грн, Житомирскую – 80 грн, Закарпатскую – 79 грн, Волынскую и Хмельницкую области, где за нее платят по 78 грн.

В То же время, ТОП – 5 самых дешевых регионов составляют: Луганщина – 67 грн, Николаевская, Одесская и Харьковская области – по 68 грн, Днепропетровщина – 70 грн.

А между лидерами и аутсайдерами оказались Ивано-Франковская – 77 грн, Львовская и Черкасская области – по 76 грн, Кировоград, Полтавская и Ровенская – по 75 грн, Донецкая, Запорожская и Тернопольская области – по 74 грн, Винницкая область и Черниговщина – по 73 грн, Херсонская и Черновицкая области – по 72 грн, Сумская – 71 грн.

Также, по каждому продукту хлебной корзины самыми дорогими и самыми дешевыми регионами являются:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта дороже всего обходится в Киеве – в 44,6 грн за кг, а самый дешевый на Луганщине, где за него платят только 18,3 грн. «Разница в цене между этими регионами просто катастрофическая – 26,3 грн, или почти 250%», – подчеркнул Дорошенко;

пшеничный хлеб из муки первого сорта в Киеве платят 23,7 грн, тогда как в Одесской области только 14,7 грн. Разница в цене – 9 грн;

больше всех платят, как и обычно, жители столицы – 27,3 грн за кг, а меньше всего – на Сумщине, где он стоит 16,7 грн. Разница равна 10,6 грн;

за полукилограммовый батон во Львове придется выложить 16 грн, а в Черкассах – 12,4 грн. Разница в цене – 3,6 грн.

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