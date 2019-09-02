В «Л-ДНР» угрожают увольнением участникам НВФ за отказ получать российские паспорта

На неподконтрольном украинским властям Донбассе участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) угрожают увольнением за отказ от получения паспортов Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает давление на военнослужащих-наемников соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации, уклоняющихся от оформления документов на получение паспортов РФ, угрожая им увольнением с военной службы. Кроме того, оккупантами активизированы мероприятия по выявлению лиц, которые игнорируют исполнение распоряжения о сдаче паспортов граждан Украины с целью их наказания и принудительного изъятия документов», – говорится в сообщении.

В то же время, по информации ГУР Минобороны Украины, «администрации республик», якобы в рамках так называемой «паспортизации», отменили ограничения на использование оформленных в России документов, в том числе, доверенностей на куплю-продажу движимого и недвижимого имущества на неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях.