В городе тихо, на душе неспокойно: Как живут в неподконтрольном Иловайске

Неподконтрольный украинским властям Иловайск (Донецкая обл., НКТ*) сейчас обычный населенный пункт далеко от линии фронта, который страдает от безработицы и безденежья. Мирные жители рассказали о том, какие проблемы волнуют их сегодня, и что они думают о тех страшных событиях, произошедших пять лет назад, передает «Радио Свобода».

Иловайск пять лет спустя – обычный город далеко в тылу «ДНР». О пережитых боях напоминают разве что новые стеклопакеты над разрушенными балконами. Но в памяти местных жителей те страшные дни остались надолго.

«Днем, когда бомбили, привыкаешь к этой бомбардировке... Было страшно ночью, когда тишина – я вам передать не могу, насколько это было жутко!» – вспоминает жительница Иловайска.

«Здесь было просто ужасно», – говорит местный житель.

«Падали и прятались. Соседку мою убило», – рассказывает еще одна жительница города.

«В мою квартиру тоже снаряд попал. Мужчину убило снарядом», – вспоминает пожилая женщина.

Опорный пункт, где держали оборону украинские военные – Иловайская школа № 14. В сентябре там начинается обучение. Школу смогли восстановить лишь через 2 года после боев.

Опорный пункт, где держали оборону украинские военные - Иловайская школа № 14. Фото: «Радио Свобода»

На вопрос, оправился ли город после кровавых событий, жители отвечают, что пока нет. «Нет, еще плохо... Понемногу люди живут как-то. Пытаются жить», – рассказывают местные жители.

Летом в Иловайске тихо и безлюдно. «Нормально, спокойно, мирная обстановка. Работаем – кто в России, кто в Украине, кто здесь. Ну, железная дорога работает. У нас городок железнодорожников», – пояснила местная жительница.

До войны Иловайск был крупным логистическим узлом. Теперь сюда приходят лишь несколько электричек. Это популярный вид транспорта, а главное – дешевый. Билет стоит 21 руб. – это около 8 грн.

Фото: «Радио Свобода»

«Часто ездим, довольно часто – у нас здесь кума живет. Ездим из Ясиноватой сюда. Удобно, отлично, все хорошо. График нормальный», – делится мужчина.

Большинство времени станция Иловайска пустует. Члены «ДНР» проводят здесь обучение местных спасателей. Но День железнодорожника – все еще главный городской праздник. А главная проблема – невыплата зарплат.

Фото: «Радио Свобода»

А на городском рынке Иловайска обычно людно. Из ходовых товаров – сезонные овощи, продукты местного и российского производства. Но есть в продаже и настоящая редкость: «Кофе из Львова».

Фото: «Радио Свобода»

«Все есть, но очень дорого! Мы мало получаем. Я вот медик, но мало получаю. Хочется все – детей одеть-обуть, поесть. Но не хватает», – сетует жительница Иловайская.

В официальной идеологии незаконного группировки «ДНР» Иловайск – «город-герой». Ему посвящают песни и активно продвигают культ убитого два года назад уроженца Иловайска Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».

Но даже в очень пострадавшему от обстрелов Иловайске идеологию «русского мира» разделяют далеко не все. Памятный знак «За оборону Иловайска» год назад взорвали неизвестные.

Фото: «Радио Свобода»

И хотя сегодня в Иловайске не слышно грохота снарядов, по-настоящему мирной жизнь города – не назовешь.

«В городе тихо. Но неспокойно ...на душе!», – вздыхает одна из жительниц Иловайска.

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