Мариуполь: На каких пляжах Азовского побережья нельзя купаться

В Мариуполе (Донецкая обл.) на городских пляжах побережья Азовского моря состояние морской воды несколько улучшилось относительно прошлой недели. В трех из пяти проб морской воды обнаружено загрязнение кишечной палочкой. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на данные Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины».

Так, 27 августа на городских пляжах были отобраны пробы морской воды по микробиологическим показателям. Согласно результатам мониторинговых исследований, холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены.

Однако, по данным лабораторного центра, в трех из пяти проб морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель.

Как уточняется, наибольшее загрязнение обнаружено в контрольных точках отбора на пляжах Приморского района у гостиницы «Турист» и у судоремонтного завода. «Показатель индекса ЛКП в этих точках отбора составил 70 000 на 1 дм куб и 24 000 на 1 дм куб, соответственно, при норме не более 5 000 на 1 дм куб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок» показатель индекса ЛКП составил 70 000.

В контрольной точке отбора на пляже Приморского района возле кафе «RAFALE» индекс ЛКП составил 6 200 на 1 дм куб.

Чистой была вода на пляжах Левобережного района в районе улицы Виноградной, 140 и в районе водной станции «Наш уголок».

Для профилактики возникновения и распространения острых кишечных инфекций специалисты лабораторного центра советуют мариупольцам и гостям города:

ограничить купание на участках пляжа с нестабильными бактериологическим показателям

при купании не глотать морскую воду

соблюдать правила личной гигиены

не покупать продукты питания у случайных людей, торгующих на пляжах и в местах, не предназначенных для торговли

не употреблять питьевую воду из сомнительных источников

качественно мыть чистой водой овощи и фрукты перед употреблением

не брать на отдых и не употреблять пищевые продукты, которые быстро портятся.

Читайте также: