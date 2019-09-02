Ищем решение: Министерство ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ могут переформатировать

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда не исключает переформатирования возглавляемого ею ведомства. Об этом сегодня, 2 сентября, она сообщила журналистам, передает «УНИАН».

«Такое решение (об объединении двух министерств: по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и ВПЛ – ред.) было принято премьер-министром, оно было для меня неожиданным, потому что меня делегировала исключительно на должность министра по делам ветеранов ветеранская общественность. Это для меня огромная ответственность», – заявила она.

По словам Коляды, вчера она с группой ветеранов провела встречу с премьер-министром. «Мы проговорили все проблемные вопросы целевых аудиторий, которые разные, и политики должны быть сформированы также разные. Сейчас ищем решение – то ли распределение функций, то ли переформатирование министерства», – сказала глава ведомства.

Также министр сообщила, что сейчас по этому поводу ведутся консультации между Минфином, Минюстом, Кабинетом министров и министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Украины утвердила Кабинет министров. Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины стала Оксана Коляда. До назначения Коляда занимала должность заместителя министра по делам ветеранов. Ранее в течение 2,5 лет возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщалось ранее, по мнению народного депутата фракции «Европейская солидарность», экс-министра Минвет Ирины Фриз, Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ нельзя объединять.

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