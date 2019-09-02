НВФ обстреляли из запрещенного оружия Гранитное, – СЦКК

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) из запрещенного оружия обстреляли село Гранитное (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ вдоль всей линии разграничения. На донецком направлении под огнем оказалось Гранитное», – говорится в сообщении.

Так, по информации СЦКК, установлено, что огонь НВФ вели с направления временно неподконтрольного украинской власти населенного пункта Тельманово, применив при этом запрещенное Минскими соглашениями оружие, а именно: артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда) и минометы 120-го калибра (7 мин).

«Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских соглашений», – подытожили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что НВФ обстреляли из запрещенных калибров минометов Зайцево и Новолуганское.

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