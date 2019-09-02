В ловушке аферистов: Житель Авдеевки потерял 24 тыс. грн, покупая автомобиль

В Авдеевке (Донецкая обл.) местный житель потерял 24 тыс. грн, пытаясь купить автомобиль. Мужчина и не подозревал, что попал в ловушку аферистов. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который мошенническим путем забрал деньги у пострадавшего. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Так, в дежурную часть Авдеевского отделения полиции обратился 32-летний местный житель, который пожаловался на то, что его обманули. Выяснилось, что мужчина увидел в интернете объявление о продаже автомобиля ВАЗ 2109 по привлекательной цене. Он позвонил продавцу и договорился о покупке автомобиля. Однако, как только продавец получил задаток в размере 24 тыс. грн, перестал отвечать на звонки.
«По данному факту полицейскими открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.
Правоохранители призывают граждан не откликаться на сомнительные предложения, пользоваться услугами только проверенных продавцов и поставщиков, а также рассчитываться за любые виды товаров или услуг только после их получения.
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