Смертельное ДТП на Донетчине: Водитель оставил в авто погибшую женщину и скрылся

В Донецкой области на автодороге между городами Доброполье и Белозерское во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла женщина. По предварительным данным, 57-летний водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Водитель, оставив тело погибшей в машине и скрылся с места аварии. Правоохранители нашли и задержали злоумышленника. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Нацпорлиции в Донецкой области.

«Вчера, 1 сентября, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Добропольского отделения полиции во время патрулирования на грунтовой дороге между г. Доброполье и г. Белозерское обнаружили перевернутый автомобиль ВАЗ 2101 без водителя. В салоне автомобиля был обнаружен труп неизвестной женщины в возрасте около 40 лет», – говорится в сообщении.

Как установили оперативники, за рулем находился 57-летний ранее судимый житель села Святогоровка. Уже скоро полицейские обнаружили его местонахождение.

По словам водителя, во время движения по грунтовой дороге он не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Увидев, что пассажирка умерла, мужчина скрылся с места происшествия.

Сейчас водитель задержан, полиция выясняет личность погибшей женщины.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Согласно санкции статьи, нарушителю грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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