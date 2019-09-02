«Врачи очень довольны»: Запорожская область получила вторую «реанимацию на колесах» от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «200 скорых для Украины» передал специализированный автомобиль «скорой помощи» Запорожской области. Это вторая машина типа В Peugeot Boxer, которую получили местные медики от Фонда, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Как рассказал директор областного центра экстренной медпомощи Константин Малашенко, первая «скорая» уже обслуживает Розовский и Бердянский районы.

«Когда машина приехала на место, все собрались, посмотрели оборудование. Врачи остались очень довольны. Вторая машина пойдет на одну из самых крупных подстанций в городе Запорожье – Коммунаровскую, на замену старых УАЗов», – рассказал Малашенко.

Вместе с тем, отметил Малашенко, Запорожской области необходимы еще 64 новых автомобиля «скорой помощи».

В начале июля Фонд Рината Ахметова начал реализацию масштабного проекта «200 скорых для Украины» по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта учреждениям здравоохранения во всех регионах страны уже передано 57 новых, специально оборудованных автомобилей. Каждый из них – настоящая реанимация на колесах с дефибриллятором, кислородными аппаратами, приборами для измерения глюкозы в крови, электрокардиографом, оксиметром и целым рядом другого необходимого оборудования. Еще 143 автомобиля до конца года поступят на службу врачам и пациентам.